2020-04-04T16:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани спецпропуска на время карантина будут выдавать только администрации

Ранее их можно было оформить руководителям предприятий [подкаст]
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Карантин в Краснодаре: власти вводят новые пропуска

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В Краснодарском крае введены новые единые формы пропусков. Ранее в муниципалитетах пропуска выдавали руководители предприятий, продолжающих работу в условиях карантина. Они распечатывали их через интернет.

- Появились проблемы с проверкой. Стало сложно оценить правомерность выдачи. Поэтому принято решение о выдачи пропусков только администрациями, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации региона.

Сейчас районы постепенно переходят на онлайн оформление, чтобы избавится от очередей. Например, в Краснодаре уже начали выдавать пропуска электронным способом. Местные жители оформляют заявку на сайте мэрии, затем в ответ на почту получают отсканированный документ, который можно распечатать на цветном принтере.

Старые пропуска в муниципалитетах должны заменить в течение недели. Информация о том, как заполнить заявку и получить пропуск, размещена на сайтах районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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