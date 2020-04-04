На Кубани спецпропуска на время карантина будут выдавать только администрации
Карантин в Краснодаре: власти вводят новые пропуска
В Краснодарском крае введены новые единые формы пропусков. Ранее в муниципалитетах пропуска выдавали руководители предприятий, продолжающих работу в условиях карантина. Они распечатывали их через интернет.
- Появились проблемы с проверкой. Стало сложно оценить правомерность выдачи. Поэтому принято решение о выдачи пропусков только администрациями, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации региона.
Сейчас районы постепенно переходят на онлайн оформление, чтобы избавится от очередей. Например, в Краснодаре уже начали выдавать пропуска электронным способом. Местные жители оформляют заявку на сайте мэрии, затем в ответ на почту получают отсканированный документ, который можно распечатать на цветном принтере.
Старые пропуска в муниципалитетах должны заменить в течение недели. Информация о том, как заполнить заявку и получить пропуск, размещена на сайтах районных администраций.
ИСТОЧНИК KP.RU