На Кубани спецпропуска на время карантина будут выдавать только администрации

4 Апр 2020 2020-04-04T16:26:50+03:00

Ранее их можно было оформить руководителям предприятий [подкаст]

Изменить размер текста: A A

Карантин в Краснодаре: власти вводят новые пропуска 00:00 00:00

В Краснодарском крае введены новые единые формы пропусков. Ранее в муниципалитетах пропуска выдавали руководители предприятий, продолжающих работу в условиях карантина. Они распечатывали их через интернет.

- Появились проблемы с проверкой. Стало сложно оценить правомерность выдачи. Поэтому принято решение о выдачи пропусков только администрациями, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации региона.

Сейчас районы постепенно переходят на онлайн оформление, чтобы избавится от очередей. Например, в Краснодаре уже начали выдавать пропуска электронным способом. Местные жители оформляют заявку на сайте мэрии, затем в ответ на почту получают отсканированный документ, который можно распечатать на цветном принтере.

Старые пропуска в муниципалитетах должны заменить в течение недели. Информация о том, как заполнить заявку и получить пропуск, размещена на сайтах районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU