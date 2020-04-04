2020-04-04T16:07:34+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани в период карантина зарегистрировали 12 тысяч волонтеров

Добровольцы помогают жителям в период распространения коронавируса
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае волонтеры помогли 902 жителям. Всего в адрес волонтерского центра поступило 922 заявки. Оставшиеся в настоящее время отрабатываются.

- 12 тысяч жителей Кубани внесены в волонтерскую базу по оказанию помощи в период распространения коронавируса. Добровольцы помогают ветеранам, людям старше 60 лет, инвалидам, жителям, имеющим хронические заболевания или находящимся в сложной жизненной ситуации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителям помогают и соцслужбы. За время карантина они обслужили 652 человека. Специалисты также как и волонтеры доставляют необходимые продукты и безрецептурные лекарства.

Кроме того, консультативную помощь оказывают юристы, в том числе связанную с трудовыми отношениями и отсрочками выплат по кредитам: 8-861-292-59-19, 8-918-22-77-498.

ИСТОЧНИК KP.RU

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