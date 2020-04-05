2020-04-05T18:03:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Главврач ККБ №1 Владимир Порханов о коронавирусе: Вы не представляете, чем опасна эта зараза

Известный врач обратился к жителям Краснодарского края
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Главный врач НИИ ККБ №1 Владимир ПорхановГлавный врач НИИ ККБ №1 Владимир Порханов
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Главный врач Краевой клинической больницы №1 Краснодара, академик РАН Владимир Порханов записал видеообращение к жителям Кубани. Специалист призывает всех остаться дома.

- Я 50 лет работаю в здравоохранении и не видел более страшной смерти, чем когда больной не может дышать и ему не хватает аппарата искусственной вентиляции. В нашем крае всего 39 случаев заражения коронавирусом на шесть миллионов человек, но в Москве их значительно больше. Я хочу вас призвать, чтобы вы отсиделись дома. Вы не представляете, чем опасна эта зараза, вы должны находиться дома, - обратился к жителям края Владимир Порханов.

Главный врач ККБ №1 Владимир Порханов обратился к жителям Краснодарского края.

В Краснодарском крае с 31 марта действует карантин, который продлили до 12 апреля. В это время покидать свои дома можно только для того, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку. Для тех, кто работает в сфере жизнеобеспечения во время карантина предусмотрены пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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