Мэр Краснодара Евгений Первышов: в городе не будет дефицита продуктов в магазинах

6 Апр 2020 2020-04-06T08:39:36+03:00

В городе не будет дефицита продуктов в магазинах

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В воскресенье, 5 апреля, глава города Евгений Первышов проверил наличие товаров в нескольких магазинах на Уральской. Он пообщался с покупателями и работниками торговых точек.

- Покупателей достаточно много, но при этом нет очередей. Первый ажиотаж уже прошел, люди видят, что в магазинах достаточно продуктов и покупают по потребности. Хорошо, что много сознательных, кто ходит в масках, - сказал Евгений Первышов.

Как отметили в супермаркете, с поставками товаров проблем нет. Цены на все социально значимые продукты остались на прежнем уровне, на некоторые категории даже снизились. Это, к примеру, на гречку, рис, соль и сахар. Чаще местные жители стали покупать полуфабрикаты, муку и мясные изделия.

Также глава города проверил наличие продуктов в небольшом продуктовом магазине. По словам работников объекта, несколько машин не приехали из-за проблем с пропусками на период карантина. Поэтому сейчас на полках есть пустые места.

- Важно обеспечить товарами маленькие магазины возле дома, чтобы в период самоизоляции людям не было необходимости далеко ходить за продуктами, - сказал Евгений Первышов.

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ИСТОЧНИК KP.RU