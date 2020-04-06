2020-04-06T14:41:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев об отмене карантина с 12 апреля: Транспорт продолжить работать в спецрежиме

Он будет курсировать утром, нем и вечером
Евгения ОСТРАЯ
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Карантин может быть отмененКарантин может быть отменен
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, когда в Краснодарском крае отменят карантин. По словам главы региона, ограничения начнут снимать с 12 апреля, если заражение коронавирусом не приобретет массовый характер.

Планируется, что продуктовые рынки, парикмахерские, СТО и химчистки в этом случае откроют. Однако работа общественного транспорта останется в прежнем, специальном, режиме.

- Автобусы и трамваи будут ходить по-прежнему трижды: утром, днем и вечером, - сообщил глава региона. - Важно, не ухудшить эпидемиологическую ситуацию. Самоизоляция граждан также останется в приоритете.

Напомним, карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта, а 5 апреля его продлили еще на неделю – до 12 апреля. За нарушение режима в Краснодарском крае предусмотрены штрафы, минимальный из них составляет 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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