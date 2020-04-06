2020-04-06T18:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Кубани пообещали кредиты малому бизнесу под 0,1 процент

На эти и другие цели направят 1,5 млрд рублей
Ева МУР@kp_kuban
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На помощь бизнесу край направляет 1,5 млрд рублейНа помощь бизнесу край направляет 1,5 млрд рублей
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Карантин в Краснодарском крае продлили до 12 апреля. Вчера, 5 апреля, по истечении первой карантинной недели,об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем обращении к жителям. Однако сегодня, 6 апреля, на совещании с аппаратом, было заявлено, что жесткие меры будут прекращены после 12 апреля.

- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - пояснил губернатор.

На совещании обсуждался и комплекс мер для поддержки отдельных категорий граждан и малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию из-за применяемых мер изоляции.

Так, решено через правительственные фонды предоставить деловому сообществу кредиты под минимальный процент. Предпринимателям предложили кредитование на неотложные нужды под 1% до миллиона рублей. На выплату заработной платы сотрудникам решено предоставить займ под 0,1%.

Кроме того, сроки по уплате региональных и местных налогов также будут перенесены на полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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