Власти Кубани пообещали кредиты малому бизнесу под 0,1 процент
Карантин в Краснодарском крае продлили до 12 апреля. Вчера, 5 апреля, по истечении первой карантинной недели,об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем обращении к жителям. Однако сегодня, 6 апреля, на совещании с аппаратом, было заявлено, что жесткие меры будут прекращены после 12 апреля.
- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - пояснил губернатор.
На совещании обсуждался и комплекс мер для поддержки отдельных категорий граждан и малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию из-за применяемых мер изоляции.
Так, решено через правительственные фонды предоставить деловому сообществу кредиты под минимальный процент. Предпринимателям предложили кредитование на неотложные нужды под 1% до миллиона рублей. На выплату заработной платы сотрудникам решено предоставить займ под 0,1%.
Кроме того, сроки по уплате региональных и местных налогов также будут перенесены на полгода.
ИСТОЧНИК KP.RU
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