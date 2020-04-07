Около 30 тысяч звонков от жителей Прикубанского округа Краснодара поступили в период карантина на «горячие линии»

7 Апр 2020 2020-04-07T08:00:52+03:00

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В Прикубанском округе Краснодара есть 16 телефонов «горячей линии». Колл-центры находятся в администрации округа и в трех сельских округах – Березовском, Елизаветинском и Калининском. Они работают круглосуточно. С начала карантина поступило около 30 тысяч звонков.

С 31 марта в Прикубанском округе выдали 22,8 тысяч желтых пропусков на авто. Персональные пропуска получили 24,8 тысячи работников предприятий.

- Каждому пришедшему за документом выдают маску. В здание администрации без нее никто не входит, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На сайте администрации города был создан специальный раздел по всем вопросам получения пропусков. Также здесь указаны телефоны «горячих линий». Кроме того, открыт специальный раздел по наиболее популярными вопросам и ответам.

Напомним, в Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое. В администрации объясняют это эффективным информированием людей.

ИСТОЧНИК KP.RU