В Сочи на стадионе «Фишт» появились первые всходы новой травы на газоне
На стадионе "Фишт" появились первые всходы газонной травы после проведенных мероприятий по реновации. Специалисты отдела эксплуатации и обслуживания поля уже сняли защитное покрытие с газона.
Поле на ежедневной основе обильно поливают с помощью автоматизированной системы полива.
- Уже через неделю на стадионе будет произведён первый покос нового самого южного в нашей стране футбольного газона,- говорится в сообщении пресс-службы «Фишта».
Реновацию газона на спортивной арене в Сочи провели гораздо раньше, чем было запланировано.
Изначально работы намечалось вести в мае-июне.Такое решение было принято в связи с сокращением летнего перерыва национальных чемпионатов по футболу в соответствии с рекомендациями УЕФА.
ИСТОЧНИК KP.RU