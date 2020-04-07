В Сочи на стадионе «Фишт» появились первые всходы новой травы на газоне

7 Апр 2020 2020-04-07T09:10:43+03:00

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На стадионе "Фишт" появились первые всходы газонной травы после проведенных мероприятий по реновации. Специалисты отдела эксплуатации и обслуживания поля уже сняли защитное покрытие с газона.

Поле на ежедневной основе обильно поливают с помощью автоматизированной системы полива.

- Уже через неделю на стадионе будет произведён первый покос нового самого южного в нашей стране футбольного газона,- говорится в сообщении пресс-службы «Фишта».

Реновацию газона на спортивной арене в Сочи провели гораздо раньше, чем было запланировано.

Изначально работы намечалось вести в мае-июне.Такое решение было принято в связи с сокращением летнего перерыва национальных чемпионатов по футболу в соответствии с рекомендациями УЕФА.

ИСТОЧНИК KP.RU