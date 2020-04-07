В Сочи рассказали о мерах социальной поддержки нуждающихся семей

7 Апр 2020 2020-04-07T09:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи свыше 900 семей получат единовременное пособие в рамках мер, объявленных руководством региона в связи с компенсацией расходов во время вынужденной самоизоляции.

На их счета средства будут переводиться автоматически, никаких документов и обращений для этого не требуется.

В их числе и 323 многодетные семьи.

Также гражданам, у которых истекает срок назначения социальных выплат на детей, теперь не будет необходимости писать заявление и приносить документы, подтверждающие продление этих выплат.

- С 1 апреля по 1 октября такие выплаты будут продлеваться автоматически, - отметила заместитель главы города Сочи Полина Деняк.

По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева малоимущим семьям, находящимся на учёте в управлении соцзащиты, выплатят по 5 000 рублей, той же категории многодетным семьям – по 10 000.

В Сочи также принято решение продлить срок действия льготных проездных в муниципальном общественном транспорте – апрельские проездные будут действительны и в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU