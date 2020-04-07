В Новороссийске ночью горела трава

7 Апр 2020 2020-04-07T10:11:43+03:00

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Диспетчеру «01» 6 апреля в 23:15 поступило сообщение о пожаре в Новороссийске по улице Луначарского.

В 23:24 сотрудники первого подразделения установили, что горит трава на общей площади 2 гектара.

В тушении было задействовано 7 единиц техники и 23 человека личного состава МЧС России.

- В 04:40 локализовали возгорание, в 07:30 – ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Необходимо соблюдать меры безопасности. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив возгорание, нужно сообщить об этом в пожарную охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU