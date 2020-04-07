2020-04-07T10:39:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Из Москвы и Санкт-Петербурга – на карантин: в Краснодарском крае ввели обязательную самоизоляцию для приехавших из столиц

Соблюдать режим необходимо в течение 14 дней
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: аэропорт КраснодарФото: аэропорт Краснодар
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Вениамин Кондратьев подписал постановление об обязательной самоизоляции для всех, кто прибыл в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга. Такие граждане обязаны сообщить о своем прибытии, датах и местах пребывания в столицах, а также свои контактные данные и место фактического проживания. Обязательная самоизоляция для них продлится 14 дней вне зависимости от самочувствия.

- Прибывшие в аэропорты края жители Кубани обязаны уйти на самоизоляцию в домашних условиях, а граждане, проживающие в других субъектах, – по месту пребывания или в условиях обсерватора, - сообщают в администрации Краснодарского края.

Обсерваторы подготовлены во всех районах края. В Краснодаре – на базе гостиницы «Платан». Прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга следует позвонить по номерам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

В случае ухудшения самочувствия необходимо вызвать медиков на дом и рассказать о своем пребывании в Москве и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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