2020-04-07T12:16:55+03:00
Происшествия

В Тихорецком районе в аварии пострадал мотоциклист

Его с травмами госпитализировали
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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6 апреля в 20:00 в Тихорецке на улице Меньшикова 32-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», съехал с проезжей части дороги. Там он опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист был с травмами госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что транспортное средство не было зарегистрировано.

Ранее сообщалось о том, что тяжелая автомобильная авария произошла в Адлерском районе Сочи на улице Просвещения. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» двигавшийся в попутном направлении седан Toyota. В результате аварии 61-летний водитель Nissan погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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