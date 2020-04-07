В Тихорецком районе в аварии пострадал мотоциклист
6 апреля в 20:00 в Тихорецке на улице Меньшикова 32-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», съехал с проезжей части дороги. Там он опрокинулся.
- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист был с травмами госпитализирован, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства аварии выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что транспортное средство не было зарегистрировано.
Ранее сообщалось о том, что тяжелая автомобильная авария произошла в Адлерском районе Сочи на улице Просвещения. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и «догнал» двигавшийся в попутном направлении седан Toyota. В результате аварии 61-летний водитель Nissan погиб на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU