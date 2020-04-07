7 Апр 2020 2020-04-07T13:17:28+03:00

На Кубани женщина подделала справку об инвалидности, чтобы получать социальные выплаты Фото: Архив "КП"

Ей выдали более 170 тысяч рублей

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В Кущевском районе местная жительница для получения пенсии предоставила в местные государственные учреждения поддельные документы о наличии у нее инвалидности второй группы.

- Женщина в течение года незаконно получила более 170 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 53-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Материалы с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. В тюрьме она может провести до четырех месяцев.

Напомним, в Новороссийске у мужчины в машине нашли 3 килограмма наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU