На Кубани женщина подделала справку об инвалидности, чтобы получать социальные выплаты
В Кущевском районе местная жительница для получения пенсии предоставила в местные государственные учреждения поддельные документы о наличии у нее инвалидности второй группы.
- Женщина в течение года незаконно получила более 170 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 53-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Материалы с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. В тюрьме она может провести до четырех месяцев.
Напомним, в Новороссийске у мужчины в машине нашли 3 килограмма наркотиков. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU