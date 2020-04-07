2020-04-07T14:32:00+03:00
Общество

Ученые в Сочи изучают методы борьбы с вредителями пальм

К осени 2020 года исследования будут завершены
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи проводится научный эксперимент по борьбе с вредителями пальм.

На курорте испытываются три варианта борьбы с вредителями. Два из них - химические и один биологический.

- Это классическая обработка, обработка с поливной водой, пропитка стволов, внутристволовые инъекции и использование биопрепаратов, - рассказала главный научный сотрудник ВНИИ цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун.

Для пальм особо опасны пальмовый мотылёк и красный пальмовый долгоносик. Наиболее сильно поражены ими растения в Хостинском районе города, где и прошли испытания новых методов спасения растений. Сегодня экспериментальными препаратами обработаны 150 деревьев.

Эксперимент ведется именно сейчас, потому что как раз в это время года вредители особенно уязвимы.

Исследования продолжатся до осени. В сентябре учёные придут к выводу, какой метод оказался более эффективным для сочинских пальм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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