2020-04-07T18:09:11+03:00
Общество

В Краснодаре из-за карантина продлят действие проездных билетов на общественный транспорт

Все купленные на апрель льготные проездные будут действительны в мае
Варвара ДЫМ
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Транспорт сейчас выходит на улицы города крайне редкоТранспорт сейчас выходит на улицы города крайне редкоФото: Виталий ТИМКИВ
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По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, в городе на апрель уже приобретены более 27 тыс. проездных. Из них почти 18 тыс. - бумажные, и более 9 тыс - электронные.

Чтобы купленные жителями проездные «не сгорели» из-за действующих ограничительных мер, в городе решили продлить действие апрельских билетов на май. Таким образом все неиспользованные поездки будут действительны и в следующем месяце.

- Более того, местными властями принято решение вообще не печатать бумажные проездные на май, - сообщил "КП"-Кубань" руководитель компании «Электронный билет Кубани» Андрей Григоренко. - В течение всего месяца ездить можно будет по апрельским. Перед нам стоит задача максимально помочь пассажирам выбраться из ситуации с карантином без потерь. Мы сделаем все, чтобы уже потраченные на проездные средства граждан были сохранены, как и апрельские поездки, которые не состоялись.

То есть действие льготных проездных билетов на всех видах пассажирского транспорта с неограниченным количеством поездок на автобусе, троллейбусе и трамвае будет продлено до конца мая.

При этом все неиспользованные поездки по «Студенческой карте», «Карте школьника», «Пригородной социальной транспортной карте» на май будут перенесены автоматически.

Напомним, из-за карантина в Краснодаре сократили количество общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы выходят в усеченном составе и только несколько раз в день - с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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