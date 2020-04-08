В обсерватор Краснодара отправили еще троих человек, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга

8 Апр 2020 2020-04-08T07:47:00+03:00

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С 7 апреля все прибывшие в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Вечерними и ночным рейсами 7 апреля в аэропорт Краснодара прилетели 244 человека. Сразу после приземления врачи измерили у всех температуру, взяли на анализ биоматериал. Всем раздали предписания о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Фото: администрация Краснодара

-После обследования в обсерватор отправили одного прилетевшего из Москвы – жителя Республики Адыгея. А также двух пассажиров ночного рейса из Санкт-Петербурга, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. Всего 7 апреля международный аэропорт Краснодар принял пять рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. В обсерватор всего направили девять пассажиров. Еще днем 7 апреля в гостиницу «Платан» отвезли 5 человек.

Все прибывающие в Краснодарский край другими видами транспорта из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны немедленно сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

ИСТОЧНИК KP.RU