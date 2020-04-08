8 Апр 2020 2020-04-08T09:20:23+03:00

В Краснодаре браконьер порыбачил на 30 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

На него завели уголовное дело

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Полицейские проводили рейд в акватории Краснодарского водохранилища. Они заметили мужчину, который незаконно ловил рыбу.

Мужчина вышел в акваторию водохранилища на железной лодке с подвесным мотором. При помощи 150 метровых лесковых сетей 65-летний житель Адыгеи выловил рыбу различных пород. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU