В Динском районе водитель «ГАЗели» въехал в забор дома

8 Апр 2020 2020-04-08T12:08:53+03:00

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В станице Динской 7 апреля в 17:35 39-летний водитель «ГАЗ 2217» на перекрестке Пролетарской и Октябрьской не уступил дорогу автомобилю «Хендай». Произошло столкновение, после чего «ГАЗель» въехала в забор дома.

- В результате ДТП пострадала 38-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ 2217». Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, 6 апреля в 20:00 в Тихорецке на улице Меньшикова 32-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», съехал с проезжей части дороги. Там он опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист был с травмами госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU