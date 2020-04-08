«Лидер самоизоляции»: жители Сочи строже всех в крае соблюдают карантинные меры

8 Апр 2020 2020-04-08T12:18:17+03:00

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Если учитывать показатели в остальных городах и районах края, то по состоянию на утро 8 апреля на улицах Сочи отмечено меньше всего жителей.

- На курорте индекс самоизоляции составил 4,1 балла,- говорится в исследовании сервиса.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», «Яндекс» с начала введения в стране особых мер безопасности в связи с коронавирусом, публикует на главной странице ресурса так называемый «рейтинг самоизоляции», который показывает, как в разных городах и регионах России люди соблюдают карантинный режим.

В Краснодаре индекс самоизоляции на утро составил 4 балла.

Для сравнения, жители Москвы и Санкт-Петербурга карантинные меры соблюдают гораздо менее аккуратно - цифры там еще ниже: 3,4 и 3,7 балла соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU