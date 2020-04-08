В Краснодаре горят торговые павильоны на улице Стасова

8 Апр 2020 2020-04-08T12:41:10+03:00

На месте работают 29 человек личного состава и 7 единиц техники

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В 09:32 08 апреля диспетчеру МЧС поступило сообщение о пожаре по улице Стасова.

В 09:33 к месту вызова были направлены пожарные подразделения МЧС России. Они установили, что горят торговые павильоны на общей площади 100 квадратных метров.

- Пожар локализовали в 10:34, ликвидировали открытое горение в 11:43. На месте работают 29 человек личного состава и 7 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о ЧП уточняется.

Напомним, в Краснодарском крае тушат четыре природных пожара . Ликвидация возгораний затруднена сложным рельефом местности и сильным ветром. Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 486 человек и 65 единиц техники, в том числе от МЧС России - 182 человек личного состава и 28 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU