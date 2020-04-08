Кубанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

8 Апр 2020 2020-04-08T13:32:06+03:00

Он скрывался во Владикавказе

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Сотрудники полиции по Абинскому району задержали 41-летнего приезжего из соседней республики. Он находился в федеральном розыске.

Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).

- Кубанские полицейские, находясь в служебной командировке во Владикавказе, задержали мужчину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ближайшее время он будет передан инициатору розыска.

Напомним, в Анапе супружеская пара отсудила моральный ущерб за гибель дочери. Им выплатили 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU