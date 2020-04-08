Кубанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Сотрудники полиции по Абинскому району задержали 41-летнего приезжего из соседней республики. Он находился в федеральном розыске.
Его подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности).
- Кубанские полицейские, находясь в служебной командировке во Владикавказе, задержали мужчину, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В ближайшее время он будет передан инициатору розыска.
Напомним, в Анапе супружеская пара отсудила моральный ущерб за гибель дочери. Им выплатили 1 миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU