2020-04-09T09:09:42+03:00
Общество

На улицах Сочи увеличили число патрулей

Численность проверяющих выросла на 20%
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Мэр Сочи посетил Хостинский район. Фото пресс-службы мэрииМэр Сочи посетил Хостинский район. Фото пресс-службы мэрии
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Мобильных отрядов самоконтроля на улицах Сочи станет ощутимо больше.

Решение об этом принял глава города Алексей Копайгородский в ходе посещения Хостинского района курорта. Патрулировать улицы Сочи теперь будут уже не 80, а 100 отрядов.

- Ослаблять контроль нельзя. Мы должны сохранять бдительность до тех пор, пока существует угроза распространения инфекции, - приводит пресс-служба мэрии слова Алексея Копайгородского.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , каждый день на маршруты патрулирования выходят мобильные отряды самоконтроля.

В их составе - полицейский, сотрудник администрации и представитель казачества. Они проверяют у прохожих пропуска и устанавливают причину выхода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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