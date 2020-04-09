На улицах Сочи увеличили число патрулей
Мобильных отрядов самоконтроля на улицах Сочи станет ощутимо больше.
Решение об этом принял глава города Алексей Копайгородский в ходе посещения Хостинского района курорта. Патрулировать улицы Сочи теперь будут уже не 80, а 100 отрядов.
- Ослаблять контроль нельзя. Мы должны сохранять бдительность до тех пор, пока существует угроза распространения инфекции, - приводит пресс-служба мэрии слова Алексея Копайгородского.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , каждый день на маршруты патрулирования выходят мобильные отряды самоконтроля.
В их составе - полицейский, сотрудник администрации и представитель казачества. Они проверяют у прохожих пропуска и устанавливают причину выхода из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU