Власти Краснодара за 5 дней отработали 1150 обращений местных жителей

9 Апр 2020 2020-04-09T13:28:18+03:00

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Всего с 4 по 8 апреля в официальные аккаунты администрации города в соцсетях поступило более 3 тысяч вопросов. Основная их часть касалась получения спецпропусков.

- Всего было отработано 1150 таких обращений. Только за последние сутки поступило 600 вопросов, все они сейчас в работе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Чаще всего обращения касаются: времени ожидания пропусков, разъяснений в отказе на получение, вопросов перемещения по Краснодару и региону в случае крайней необходимости.

По поручению главы Краснодара все жалобы и обращения от жителей, которые поступают через социальные сети отрабатывают специалисты городского управления по делам молодежи.

Напомним, в городе с раннего утра дежурные бригады обрабатывают все остановки, а также подземные пешеходные переходы, лавочки на бульварах и в скверах, детские и спортивные площадки. Дезинфекцию проводят 60 человек с ранцами, наполненными специальной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU