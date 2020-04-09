Кадастровая палата Кубани открыла предварительную запись для подачи документов

9 Апр 2020 2020-04-09T14:05:34+03:00

Это можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра

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Теперь доступна предварительная запись для подачи документов в Кадастровую палату региона. Это сделали для удобства граждан.

- Предварительная запись в офис доступна в личном кабинете на сайте Росреестра. Достаточно авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты Краснодарского края.

Также онлайн можно заказать выписку из ЕГРН в течение нескольких минут воспользовавшись официальным сайтом Росреестра, а общедоступные сведения об объектах недвижимости посмотреть на обновленном сервисе «Публичная кадастровая карта».

Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» есть возможность заказать электронную подпись, консультацию и удаленно провести операции с недвижимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU