Жителям Сочи рекомендовано оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно
Жителям Сочи рекомендовали оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно. Это можно сделать не только через госуслуги, но и на официальных сайтах коммунальных предприятий.
- Такие меры приняты в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.
Показания счетчиков также принимаются дистанционно.
Представитель мэрии добавила, что аварийные службы всех коммунальных предприятий продолжают работать круглосуточно.
Как сообщалось ранее, на улицах Сочи увеличили число патрулей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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