Первый проректор СГУ сообщил подробности дела о взятках со студентов

9 Апр 2020 2020-04-09T16:03:09+03:00

По его словам, руководство вуза стало инициатором следственных действий в отношении недобросовестных преподавателей

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Первый проректор Сочинского государственного университета Александр Рябцев заявил, что именно руководство вуза стало инициатором следственных действий в отношении недобросовестных преподавателей.

Он обратил внимание, что в университете проводится работа «по очищению коллектива от нечистоплотных сотрудников и преподавателей». В частности, в январе-феврале в управление безопасности СГУ поступила информация о возможных нарушениях среди преподавателей кафедры иностранных языков. Они иногда не проводили занятия в рамках дополнительного профессионального обучения по открытым программам изучения иностранного языка, в первую очередь - английского. Некоторые студенты, в нарушение установленного порядка, якобы сдавали деньги за обучение не в банк или в кассу вуза, а инженеру-лаборанту кафедры.

По словам проректора, 27 февраля в вузе прошло анкетирование более 120 студентов факультета очной формы обучения. В числе других студентам были заданы вопросы об организации и качестве дополнительного обучения преподавателями кафедры иностранных языков по программам повышения квалификации.

- Так как СГУ не является органом, которому, в соответствии с Российским законодательством разрешено проведение оперативно-розыскных действий, результаты анкетирования вместе с рядом других материалов были переданы в службу в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, - цитирует Рябцева пресс-служба университета.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении нескольких сотрудников вуза было возбуждено 5 марта.

Как сообщалось ранее, на кафедре иностранных языков силовики нашли сотни тысяч рублей и банковские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU