2020-04-09T16:03:09+03:00
Общество

Первый проректор СГУ сообщил подробности дела о взятках со студентов

По его словам, руководство вуза стало инициатором следственных действий в отношении недобросовестных преподавателей
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Первый проректор Сочинского госуниверситета Александр Рябцев. Фото пресс-службы СГУПервый проректор Сочинского госуниверситета Александр Рябцев. Фото пресс-службы СГУ
Изменить размер текста:

Первый проректор Сочинского государственного университета Александр Рябцев заявил, что именно руководство вуза стало инициатором следственных действий в отношении недобросовестных преподавателей.

Он обратил внимание, что в университете проводится работа «по очищению коллектива от нечистоплотных сотрудников и преподавателей». В частности, в январе-феврале в управление безопасности СГУ поступила информация о возможных нарушениях среди преподавателей кафедры иностранных языков. Они иногда не проводили занятия в рамках дополнительного профессионального обучения по открытым программам изучения иностранного языка, в первую очередь - английского. Некоторые студенты, в нарушение установленного порядка, якобы сдавали деньги за обучение не в банк или в кассу вуза, а инженеру-лаборанту кафедры.

По словам проректора, 27 февраля в вузе прошло анкетирование более 120 студентов факультета очной формы обучения. В числе других студентам были заданы вопросы об организации и качестве дополнительного обучения преподавателями кафедры иностранных языков по программам повышения квалификации.

- Так как СГУ не является органом, которому, в соответствии с Российским законодательством разрешено проведение оперативно-розыскных действий, результаты анкетирования вместе с рядом других материалов были переданы в службу в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, - цитирует Рябцева пресс-служба университета.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении нескольких сотрудников вуза было возбуждено 5 марта.

Как сообщалось ранее, на кафедре иностранных языков силовики нашли сотни тысяч рублей и банковские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Запаса продуктов в магазинах Кубани хватит до лета
Спасет ли от «короны» блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента
Энергетики завершили ремонт новороссийской ЛЭП
Жители Кубани смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
В Сочи началось строительство школы на Мамайке
У Стаса Михайлова положительный тест на наличие антител к коронавирусу: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»
Игорь Николаев показал фото из спецбольницы в Коммунарке
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 апреля 2020: 1459 человек заболело за сутки
Кубанские депутаты утвердили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет
Из закрытой на карантин гостиницы под Туапсе воры вынесли 20 телевизоров
Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в регионе скончались две женщины
Первый проректор СГУ сообщил подробности дела о взятках со студентов
Новое досмотровое оборудование появилось в аэропорту Сочи
Карантин с пользой: тренируйся по-новому с UFC GYM в Wink
Суды Кубани прекратили 17 дел за езду без спецпропуска
Вениамин Кондратьев после совещания с Путиным по коронавирусу: В малоимущие, скорее всего, попадут те семьи, где родители потеряли работу
Жителям Сочи рекомендовано оплачивать счета за коммунальные услуги дистанционно
Кадастровая палата Кубани открыла предварительную запись для подачи документов
На Кубань нагрянут заморозки до -6 градусов
Кадастровая палата Кубани обновила онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН
Власти Краснодара за 5 дней отработали 1150 обращений местных жителей
В Усть-Лабинске территорию с захоронением участников ВОВ передали в аренду частному лицу
В Кущевском районе при пожаре в частном доме погиб местный житель
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
Банк УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 1,9 раза по итогам I квартала 2020 года
В Ейске осудят сбытчика марихуаны
В Краснодаре продолжается масштабная дезинфекция