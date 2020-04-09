Из закрытой на карантин гостиницы под Туапсе воры вынесли 20 телевизоров

9 Апр 2020 2020-04-09T15:37:29+03:00

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Пару дней назад в поселке Лермонтово произошла необычная кража. Местные воришки воспользовались карантином и в течение всей ночи, с 7 вечера до 8 утра, выносили один за другим телевизоры из гостиницы. Для этого мужчинам пришлось взломать три двери.

Хозяин апартаментов, 54-летний местный житель, затаил серьезную обиду на ночных «гостей». Потому и написал заявление в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели все помещения гостиницы, откуда была вынесена дорогая техника.

- Злоумышленники оставили следы пальцев и обуви, а также был обнаружен след от предмета, которым они взламывали двери, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Туапсинского района.

В настоящий момент правоохранители ищут грабителей.

Ранее "Комсомолка" писала, что житель Апшерноска прятал в протезе под коленом наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU