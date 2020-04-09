Из закрытой на карантин гостиницы под Туапсе воры вынесли 20 телевизоров
Пару дней назад в поселке Лермонтово произошла необычная кража. Местные воришки воспользовались карантином и в течение всей ночи, с 7 вечера до 8 утра, выносили один за другим телевизоры из гостиницы. Для этого мужчинам пришлось взломать три двери.
Хозяин апартаментов, 54-летний местный житель, затаил серьезную обиду на ночных «гостей». Потому и написал заявление в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели все помещения гостиницы, откуда была вынесена дорогая техника.
- Злоумышленники оставили следы пальцев и обуви, а также был обнаружен след от предмета, которым они взламывали двери, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Туапсинского района.
В настоящий момент правоохранители ищут грабителей.
Ранее "Комсомолка" писала, что житель Апшерноска прятал в протезе под коленом наркотики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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