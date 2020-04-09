У Стаса Михайлова положительный тест на наличие антител к коронавирусу: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»

9 Апр 2020 2020-04-09T17:30:49+03:00

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Певец Стас Михайлов выписался из столичного клинического госпиталя «Лапино». Известный певец не стал скрывать, что прошел курс лечения от пневмонии. Он хочет убедить тем самым жителей нашей страны обращаться к медикам вовремя. Не затягивать с лечением.

Музыкант рассказал, что прошел лечение на своей странице в инстаграме. Стас Михайлов описал все симптомы, которые у него были во время лечения, а главное - что тесты на коронавирус не дали положительный результат, сообщает kp.ru.

- Врач верно поставил диагноз, и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота. Результата теста ждать не нужно, - рассказал артист.

Напомним, в Краснодарском крае число заболевших коронавирусом учеличилось до 105 человек. Оперативный штаб в регионе сообщил также о трех умерших от инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU