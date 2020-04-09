У Стаса Михайлова положительный тест на наличие антител к коронавирусу: «Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна»
Певец Стас Михайлов выписался из столичного клинического госпиталя «Лапино». Известный певец не стал скрывать, что прошел курс лечения от пневмонии. Он хочет убедить тем самым жителей нашей страны обращаться к медикам вовремя. Не затягивать с лечением.
Музыкант рассказал, что прошел лечение на своей странице в инстаграме. Стас Михайлов описал все симптомы, которые у него были во время лечения, а главное - что тесты на коронавирус не дали положительный результат, сообщает kp.ru.
- Врач верно поставил диагноз, и начал лечение вирусной пневмонии, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота. Результата теста ждать не нужно, - рассказал артист.
Напомним, в Краснодарском крае число заболевших коронавирусом учеличилось до 105 человек. Оперативный штаб в регионе сообщил также о трех умерших от инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU