Спасет ли от «короны» блокатор вирусов, как у пресс-секретаря президента

9 Апр 2020 2020-04-09T18:29:35+03:00

Дмитрий Песков купил себе обеззараживающий «чудо-бейджик» в аптеке

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пользуется блокатором вирусов. Он рассказал, что купил устройство для личной защиты. Оно похоже на бейдж, поэтому его удобно носить на работу.

«КП» разузнала, может ли бейджик уберечь от заражения коронавирусом.

- Внутри такого устройства не волшебное зелье, естественно, - цитирует kp.ru ведущего программы «Чудо техники» на НТВ, в которой испытание прошли различные модели блокаторов вирусов, врач по образованию Сергей Малоземов. - В нем находится контейнер с хлорсодержащими веществами. Именно они испаряясь уничтожают бактерии вокруг носителя такого бейджа. Возможно, и вирусы.

Однако исследований эффективности такого устройства на коронавирусе никто не проводил.

Напомним, в Краснодарском крае число заболевших достигло 105 человек. Более того, увеличилось и число погибших от последствий заражения инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU