Запаса продуктов в магазинах Кубани хватит до лета

9 Апр 2020 2020-04-09T18:45:22+03:00

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В администрации Краснодарского края заявили, что запаса продуктов в магазинах и логистических центрах региона хватит минимум до лета. Из-за угрозы распространения коронавируса на территории края покупатели выражали обеспокоенность по поводу доставки определенных товаров.

- Дефицита продуктов нет у нас в логистических центрах, товары доставляются бесперебойно, - опровергли эту информацию в руководстве сети магазинов "Магнит" на прошедшем 6 апреля заседании аппарата правительства Кубани во главе с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Кроме того, владельцы торговых сетей отметили снизившуюся покупательскую активность в отношении определенных товаров. Так, к примеру, жители Кубани потеряли интерес к гречке и макаронам, а переключились на мясо и чай.

Напомним, после 12 апреля карантин в регионе могут отменить. Правда, при этом рекомендации по режиму самоизоляции граждан продолжат действовать. По карантинному графику будет по-прежнему ездить городской и пригородный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU