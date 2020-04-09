Горячие обеды медикам-инфекционистам доставили из мэрии Краснодара
Из мэрии Краснодара сегодня, 9 апреля, в краевую инфекционку доставили несколько десятков горячих обедов. Недавно больницу перевели в статус госпиталя и теперь она принимает только пациентов с подозрениями на коронавирус и больных пневмонией.
- Ежедневно вы спасаете жизни. Но сегодня вы на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо за вашу работу, за тяжелый ежедневный труд, - поблагодарил медицинских работников мэр города Евгений Первышов.
Обеды для медиков, которые сутками спасают больных
В смену здесь трудятся 75 медиков. Именно им градоначальник направил питательные наборы.
Напомним, за минувшие сутки в Краснодарском крае у 20 новых пациентов подтвердились тесты на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек.
Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, одна заболевшая вернулась на Кубань из Турции, остальные ранее контактировали с зараженным. 11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, три – в Краснодаре, четыре – в Геленджике, два – в Анапе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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