2020-04-09T20:37:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Горячие обеды медикам-инфекционистам доставили из мэрии Краснодара

75 человек работают сейчас на передовой в кубанской столице
Ева МУР@kp_kuban
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Краевая инфекционка сейчас на передовой борьбы с коронавирусомКраевая инфекционка сейчас на передовой борьбы с коронавирусом
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Из мэрии Краснодара сегодня, 9 апреля, в краевую инфекционку доставили несколько десятков горячих обедов. Недавно больницу перевели в статус госпиталя и теперь она принимает только пациентов с подозрениями на коронавирус и больных пневмонией.

- Ежедневно вы спасаете жизни. Но сегодня вы на передовой борьбы с коронавирусом. Спасибо за вашу работу, за тяжелый ежедневный труд, - поблагодарил медицинских работников мэр города Евгений Первышов.

Обеды для медиков, которые сутками спасают больных

Обеды для медиков, которые сутками спасают больных

В смену здесь трудятся 75 медиков. Именно им градоначальник направил питательные наборы.

Напомним, за минувшие сутки в Краснодарском крае у 20 новых пациентов подтвердились тесты на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек.

Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, одна заболевшая вернулась на Кубань из Турции, остальные ранее контактировали с зараженным. 11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, три – в Краснодаре, четыре – в Геленджике, два – в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Горячие обеды медикам-инфекционистам доставили из мэрии Краснодара
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