Депутаты Горсобрания в Сочи прошли тестирование на COVID 19 в связи с болезнью сотрудницы аппарата
Депутаты Городского собрания Сочи вынуждены были пройти тестирование на COVID 19 после обнаружения вируса у одной из сотрудниц аппарата органа представительной власти.
По предварительным данным , женщина заразилась от своих родителей. Сейчас она помещена в инфекционную больницу.
В связи с этим депутаты ГСС прошли тестирование,но не в полном составе,а лишь те, кто пожелал это сделать.
- Тесты прошли те, кто пожелал. Действительно заболел сотрудник аппарата, но с ней никто и так 3 недели не контактировал. Это было в основном для профилактики,- сообщил "КП"-Кубань" источник в Городском собрании.
О результатах тестирования депутатов пока ничего не известно.
Как ранее сообщалось, в Сочи с начала пандемии выявлено 28 случаев инфицирования коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU