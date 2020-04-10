Депутаты Горсобрания в Сочи прошли тестирование на COVID 19 в связи с болезнью сотрудницы аппарата

10 Апр 2020 2020-04-10T10:49:21+03:00

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Депутаты Городского собрания Сочи вынуждены были пройти тестирование на COVID 19 после обнаружения вируса у одной из сотрудниц аппарата органа представительной власти.

По предварительным данным , женщина заразилась от своих родителей. Сейчас она помещена в инфекционную больницу.

В связи с этим депутаты ГСС прошли тестирование,но не в полном составе,а лишь те, кто пожелал это сделать.

- Тесты прошли те, кто пожелал. Действительно заболел сотрудник аппарата, но с ней никто и так 3 недели не контактировал. Это было в основном для профилактики,- сообщил "КП"-Кубань" источник в Городском собрании.

О результатах тестирования депутатов пока ничего не известно.

Как ранее сообщалось, в Сочи с начала пандемии выявлено 28 случаев инфицирования коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU