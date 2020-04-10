Коронавирус в Сочи, последние новости на 10 апреля 2020: в обсерваторах курорта находятся 122 человека
Из 20 случаев заболевания коронавирусом в регионе за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы 11.
Таким образом, всего с начала эпидемии на курорте числится 28 официально подтверждённых случаев заболевания COVID 19.
По данным оперштаба, один из пациентов находится в городской больнице № 2 в тяжелом состоянии. Из инфекционной больницы к этому моменту выписаны 5 выздоровевших пациентов.
- В соответствии с инкубационным периодом, сейчас все чаще подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад,- говорится в сообщении регионального оперативного штаба.
Еще одна пациентка, у которой коронавирус был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.
В обсерваторах Сочи находятся 122 человека. Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.
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В аэропорту Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, введен карантин для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры должны пройти 14-дневную самоизоляцию на территории Краснодарского края. (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU