2020-04-09T13:36:48+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 10 апреля 2020: в обсерваторах курорта находятся 122 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 10 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото East NewsФото East News
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Из 20 случаев заболевания коронавирусом в регионе за прошедшие сутки на территории Сочи зарегистрированы 11.

Таким образом, всего с начала эпидемии на курорте числится 28 официально подтверждённых случаев заболевания COVID 19.

По данным оперштаба, один из пациентов находится в городской больнице № 2 в тяжелом состоянии. Из инфекционной больницы к этому моменту выписаны 5 выздоровевших пациентов.

- В соответствии с инкубационным периодом, сейчас все чаще подтверждаются случаи заболевания у людей, контактировавших или приехавших из других стран более двух недель назад,- говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Еще одна пациентка, у которой коронавирус был обнаружен во время пребывания в Сочи, выздоровела после лечения в Москве.

В обсерваторах Сочи находятся 122 человека. Как отмечают врачи, их состояние остается удовлетворительным, температура тела в норме.

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Решение об этом принял глава города Алексей Копайгородский в ходе посещения Хостинского района курорта.( читайте далее)

В аэропорту Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, введен карантин для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пассажиры должны пройти 14-дневную самоизоляцию на территории Краснодарского края. (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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