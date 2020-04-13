Сотрудников филиала Адыгейского государственного университета осудят за взяточничество
На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Белореченского филиала Адыгейского государственного университета и его родственницы. Они обвиняются в получении взяток.
В 2013 году мужчина создал преступную группу, в которую вовлек свою дочь, а также четырех подчиненных. Они предлагали оформить гражданам документы с дальнейшим зачислением их без вступительных испытаний задним числом. За это они просили деньги.
- Дочь мужчины в марте 2014 года формально была назначена директором филиала. Она оформляла фиктивные документы. Также давила на сотрудников, чтобы те помогали ей в этом. Злоумышленникам удалось получить взяток на 4,3 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе прокуратуры края.
- Ранее в филиале учебного заведения провели обыски, в ходе которых было изъято более 100 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении секретарей уже в суде. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники МВД России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU