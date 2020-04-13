На Кубани администратора супермаркета оштрафовали на 50 тысяч рублей
В суды Краснодарского края поступило более 2 тысяч дел об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ. Из них рассмотрели только около 1,5 тысячи.
Так, в Брюховецком районе на 50 тысяч оштрафовали администратора торгового зала супермаркета. Инспектор Роспотребнадзор выявил, что сотрудник клининговой компании убирал магазин без средств индивидуальной защиты.
- Администратор знала об этом, но не приняла мер к устранению нарушения. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в доход государства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Напомним, сотрудников филиала Адыгейского государственного университета осудят за взяточничество. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU