2020-04-13T11:56:37+03:00
Происшествия

На Кубани администратора супермаркета оштрафовали на 50 тысяч рублей

Ее подчиненный убирался в здании без средств защиты
Александра ПОДУШКО
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На Кубани администратора супермаркета оштрафовали на 50 тысяч рублейНа Кубани администратора супермаркета оштрафовали на 50 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В суды Краснодарского края поступило более 2 тысяч дел об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ. Из них рассмотрели только около 1,5 тысячи.

Так, в Брюховецком районе на 50 тысяч оштрафовали администратора торгового зала супермаркета. Инспектор Роспотребнадзор выявил, что сотрудник клининговой компании убирал магазин без средств индивидуальной защиты.

- Администратор знала об этом, но не приняла мер к устранению нарушения. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в доход государства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, сотрудников филиала Адыгейского государственного университета осудят за взяточничество. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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