Сочинский оркестр записал симфонию Шостаковича в условиях самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T09:34:26+03:00

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Музыканты Сочинского симфонического оркестра продолжают заниматься творчеством и в условиях самоизоляции в своих квартирах.

Каждый из участников коллектива записал на смартфон свою партию «Ленинградской» симфонии №7 Дмитрия Шостаковича.

Эти отдельные партии инструментов смонтированы в пятиминутный ролик, который можно посмотреть и послушать в YouTube и в социальных сетях.

- Мы сделали это в поддержку сочинцев и города, чувствуя потребность быть в команде, - отметил художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Антон Лубченко.

Как ранее сообщала «КП-Кубань», музеи и концертные залы Сочи из-за карантинных мер временно закрыты для посетителей до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU