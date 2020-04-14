У начальника краснодарского батальона ДПС подозрение на коронавирус
Источник во внутренних органах региона сообщает агентству «Интерфакс-Юг», что у начальника одного из батальонов ДПС Краснодара выявили признаки заболевания коронавирусом.
- Он своевременно уведомил об этом начальство и обратился к медикам за помощью, - говорится в сообщении.
Сейчас полицейский находится на самоизоляции, за ним наблюдают врачи. Отмечается, что в помещениях УМВД Краснодара, а также отдельного батальона ДПС проведена дезинфекция. Кроме того, список лиц, которые контактировали с правоохранителем, передан в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Контактировал ли сотрудник полиции с заболевшими или был за границей ближайшее время, не уточняется. В ГУ МВД региона ситуацию комментировать «КП»-Кубань» отказались.
Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что на Кубани начальника полиции проверяли на коронавирус из-за общения с прокурором. Как оказалось, они выезжали на место обнаружения тела одного из школьников, унесенных штормом в море.
ИСТОЧНИК KP.RU
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