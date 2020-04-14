2020-04-14T15:37:59+03:00
Коронавирус Covid-19

У начальника краснодарского батальона ДПС подозрение на коронавирус

Сейчас он находится на самоизоляции под наблюдением медиков
Виталий КАРНАУХ
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Он своевременно уведомил об этом начальство.Он своевременно уведомил об этом начальство.Фото: Архив "КП"
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Источник во внутренних органах региона сообщает агентству «Интерфакс-Юг», что у начальника одного из батальонов ДПС Краснодара выявили признаки заболевания коронавирусом.

- Он своевременно уведомил об этом начальство и обратился к медикам за помощью, - говорится в сообщении.

Сейчас полицейский находится на самоизоляции, за ним наблюдают врачи. Отмечается, что в помещениях УМВД Краснодара, а также отдельного батальона ДПС проведена дезинфекция. Кроме того, список лиц, которые контактировали с правоохранителем, передан в Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Контактировал ли сотрудник полиции с заболевшими или был за границей ближайшее время, не уточняется. В ГУ МВД региона ситуацию комментировать «КП»-Кубань» отказались.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что на Кубани начальника полиции проверяли на коронавирус из-за общения с прокурором. Как оказалось, они выезжали на место обнаружения тела одного из школьников, унесенных штормом в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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