2020-04-15T13:01:33+03:00
Общество

Краснодар попал в топ по индексу самоизоляции

Выше только у Воронежа и Санкт-Петербурга
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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По состоянию на утро 15 апреля, уровень самоизоляции в Краснодаре составил 4,4 балла. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионеров. Больше только у Воронежа и у Санкт-Петербурга.

- Индекс самоизоляции составляется на основе данных об использовании приложений «Яндекса». Начинается от 0 – «‎на улицах много людей» до 5 – «‎все сидят по домам». Информация обновляется каждый день, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В крае продолжает действовать режим карантина. Можно по спецпропускам ездить на работу на личном транспорте . При этом появились некоторые ограничения. С 10:00 до 16:00 разрешено передвижение на авто без пропуска. Отряды самоконтроля продолжают следить за соблюдением самоизоляции.

Только сегодня в регионе коронавирус подтвердился еще у 24 человек. Возраст новых пациентов от 4 до 76 лет. Инфекция подтвердилась у двенадцати человек в Краснодаре, четырех – в Сочи, трех – в Кореновске. По одному случаю в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской. Среди новых зараженных пятилетний ребенок в краевой столице, четырехлетний в Сочи и 13-летний в Кореновске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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