Жительницу Армавира привлекут по закону за тиражирование фейков

15 Апр 2020 2020-04-15T16:28:49+03:00

Ее поймали за этим 13 апреля

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Одном из аккаунтов в социальных сетях женщина сообщила подписчикам, что располагает ценной информацией. Два источника ей якобы подтвердили, что родне умершего предлагали деньги за признание его жертвой коронавируса.

В тот же день, 13 апреля, владелица аккаунта была установлена правоохранителями. Ею оказалась 30-летняя безработная из Армавира.

Более того, правоохранителям она не смогла подтвердить то, о чем говорила в соцсетях. И стала фигуранткой административного дела по статье ч.9 ст.13.15 КОАП РФ.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений женщине по решению суда грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Напомним, суд прекратил разбирательство по делу чиновника из Щербиновского района Сергея Плахотнева, выдавшего спецпропуск девочке с астмой. По мнению инстанции, он действовал по обстоятельствам, видя реальную угрозу жизни ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU