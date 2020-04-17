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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Пасхой

Глава края отметил, что сейчас непростое время, но несмотря на это, ценно быть вместе
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Вениамин Кондратьев.Вениамин Кондратьев.
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В предстоящее воскресенье, 19 апреля, верующие отметят величайший христианский праздник – Пасху. В преддверии светлого праздника губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к кубанцам.

Глава региона отметил, что Пасха проходит в непростое время для всей страны время.

- Конечно, всем нам очень хочется по традиции прийти в храмы, поучаствовать в пасхальных богослужениях, - сказал Вениамин Кондратьев. - Но в этот раз лучше остаться дома – помолиться, зажечь свечи, разделить радость от наступления Христова Воскресения с самими близкими.

Губернатор Кубани искренне поздравил жителей края с праздником.

- Пусть в этот день каждый дом наполнится особой атмосферой тепла и благодати, пусть праздник принесет душевное спокойствие, мир и взаимопонимание в каждую семью! - добавил глава края. - Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и любви. Пусть Господь хранит вас, ваших детей и всех, кто рядом с вами!

Напомним, в Краснодаре пасхальные богослужения будут проводить во дворах храмов. Некоторые церкви службу будут транслировать в прямом эфире.

Ранее «КП» - Кубань» рассказывала, можно ли выезжать на кладбище во время карантина в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей с Пасхой