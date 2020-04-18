2020-04-18T11:44:43+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 апреля 2020 года: в регионе 21 пациент находится в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань» в регионе увеличилось число заболевших - за последние сутки 45 новых подтвержденных случаев кoрoнавируса. Оперативный штаб рассказал подробности о пациентах.

Как стало известно, все 45 человек контактировали с ранее заболевшими. Было выявлено 12 случаев в Краснодаре, в Сочи – 9, в Ейске – 8. По два заболевших – в Туапсе, Тихорецком, Щербиновском и Апшеронском районах. В Белореченском, Выселковском, Крыловском, Отрадненском, Калининском, Кореновском, Красноармейском районах и в Горячем Ключе выявлено по одному случаю заражения.

Заболевшим – от 7 до 87 лет, трое из них – дети. Два ребенка в Ейском районе, один в Апшеронском. Всего на Кубани на 18 апреля 335 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 4 из них умерло.

С подозрением на инфекцию обратились 1227 человек, в том числе 186 детей. Дома под наблюдением врачей - 5967 человек.

Лаборатории Роспотребнадзора провели 22494 исследования, регионального минздрава – 22051 исследований. Положительных на новый коронавирус – 335.

21 пациент находится в тяжелом состоянии, 165 в состоянии средней степени тяжести. Выписали уже 54 пациента. В обсерваторах 191 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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