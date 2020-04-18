2020-04-18T10:48:49+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 апреля 2020 года составило 45 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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«КП» - Кубань» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом на Кубани. Число заболевших в Краснодарском крае на 18 апреля 2020 года снова выросло. За последние сутки выявили опасную инфекцию еще у 45 пациентов. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За последние сутки в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах, зафиксировано 40 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 467 человек.

Напомним, 17 апреля было 30 новых подтвержденных случаев кoрoнавируса. Как стало известно, все пациенты ранее общались с заболевшими. Возраст инфицированных разный – от 19 до 76 лет. Из них 15 – мужчин и 15 – женщин.

Стоит отметить, что 49 человек выписано из больницы, они вылечились, три человека скончались. Числу пациентов в тяжелом состоянии выросло до 19.

Также карантин в Краснодарском крае был продлен как минимум до 30 апреля. Все это время продолжит действовать пропускной режим для граждан и транспорта, внутри муниципалитетов возможно передвижение без пропусков только с 10 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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