2020-04-18T12:59:40+03:00
Общество

Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в регионе скончалась 79-летняя женщина

Зафиксирована еще одна смерть от коронавируса в Краснодарском крае
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В регионе скончалась 79-летняя женщинаВ регионе скончалась 79-летняя женщинаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ночью 17 апреля в краевой столице умерла женщина 79 лет, болевшая опасной инфекцией.

16 апреля ее экстренно доставили в городское медицинское учреждение. Обследование на компьютерном томографе выявило двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациентку сразу же перевели в клиническую инфекционную больницу.

- Врачи проводили все необходимые мероприятия, но спасти ее так и не удалось. Результаты анализов на коронавирусную инфекцию подтвердились лабораторными исследованиями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего на 19 апреля на Кубани 335 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо из них умерло.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе 45 новых подтвержденных случаев кoрoнавируса. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими. Было выявлено 12 случаев в Краснодаре, в Сочи – 9, в Ейске – 8. По два заболевших – в Туапсе, Тихорецком, Щербиновском и Апшеронском районах. В Белореченском, Выселковском, Крыловском, Отрадненском, Калининском, Кореновском, Красноармейском районах и в Горячем Ключе - по одному случаю заражения.

ТАКЖЕ

Появились подробности о двух летальных случаях от коронавируса в Краснодарском крае

Ситуацию прокомментировал региональный Оперативный штаб (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске начали работать три рынка и две ярмарки
В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур
Все въезжающие в Краснодарский край граждане обязаны пройти обсервацию
На Кубани женщину осудят на 20 лет за закладки с мефедроном
В Краснодаре отопительный сезон завершится 20 апреля
Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в регионе скончалась 79-летняя женщина
Карантин и бутылка водки: в Анапе женщина убила сожителя
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 апреля 2020 года: в регионе 21 пациент находится в тяжелом состоянии
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 18 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 5 человек
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 апреля 2020 года составило 45 человек
В Краснодаре на территории склада произошел пожар
В Краснодаре три ярмарки выходного дня откроют 18-19 апреля
На Кубани кадеты поддержали акцию «Сад памяти»
В Краснодаре на самоизоляцию отправили 277 пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга 17 апреля
В Анапе при раскопках обнаружили древние монеты и пушечные ядра
В Краснодаре 17 апреля оштрафовали 107 нарушителей карантина
Все кладбища Краснодарского края закроют для посещений с 18 по 26 апреля
На Кубани многодетным семьям и инвалидам раздали продуктовые наборы и «Комсомолку»
Жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях
В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района
Пасха в Краснодарском крае в 2020 году: на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских
Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам