Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в регионе скончалась 79-летняя женщина

18 Апр 2020 2020-04-18T12:59:40+03:00

Зафиксирована еще одна смерть от коронавируса в Краснодарском крае

Изменить размер текста: A A

Ночью 17 апреля в краевой столице умерла женщина 79 лет, болевшая опасной инфекцией.

16 апреля ее экстренно доставили в городское медицинское учреждение. Обследование на компьютерном томографе выявило двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациентку сразу же перевели в клиническую инфекционную больницу.

- Врачи проводили все необходимые мероприятия, но спасти ее так и не удалось. Результаты анализов на коронавирусную инфекцию подтвердились лабораторными исследованиями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего на 19 апреля на Кубани 335 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Четверо из них умерло.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в регионе 45 новых подтвержденных случаев кoрoнавируса. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими. Было выявлено 12 случаев в Краснодаре, в Сочи – 9, в Ейске – 8. По два заболевших – в Туапсе, Тихорецком, Щербиновском и Апшеронском районах. В Белореченском, Выселковском, Крыловском, Отрадненском, Калининском, Кореновском, Красноармейском районах и в Горячем Ключе - по одному случаю заражения.

ТАКЖЕ

Появились подробности о двух летальных случаях от коронавируса в Краснодарском крае

Ситуацию прокомментировал региональный Оперативный штаб (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU