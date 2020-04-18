18 Апр 2020 2020-04-18T18:35:44+03:00

Сейчас они работают по 31 адресу

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В Краснодаре окрыли еще 20 круглогодичных продовольственных ярмарок. На них можно купить только продукты питания, в первую очередь – овощи.

- С учетом открывшихся ранее, сейчас в краевом центре рынки и ярмарки работают по 31 адресу. Они возобновили работу в разных микрорайонах города, а также в пригородных поселках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

КОНКРЕТНО

продуктовые ряды на территории рынков:

- Восточный рынок - Стасова, 161;

- Сенной рынок - Рашпилевская, 135–137;

- Рынок «Столичный» -Трудовой Славы, 9;

- Кооперативный рынок - Карасунская, 86.

круглогодичные продовольственные ярмарки: Дзержинского, 137; Уральская, 196/3; Тюляева, 20; Сормовская, 177; Ставропольская, 102/2; Восточно-Кругликовская, 48/1; Восточный Обход, 21; Атарбекова, 1; Стасова, 170/2; Уральская, 168/1; 40-летия Победы, 75; Невкипелого, 33; Сормовская, 110/3; Уральская, 152/12; Кореновская, 28; Чекистов, 3/5; Думенко, 13; Зиповская, 34/Б; Московская (вблизи строения № 50); Бершанской, 216; Шевченко - Ставропольская; 40-летия Победы, 97/3.

круглогодичные продовольственные ярмарки в пригороде:

- Березовый, 17/28;

- хутор Ленина, Почтовое отделение № 37;

- станица Старокорсунская, Базарная, 26;

- трасса М4-Дон, 12 км Ростовского Шоссе;

- поселок Российский, Заводовского (вблизи строения № 1).

На торговых объектах организовано ограниченное количество рабочих мест. Это сделали из-за жестких требований Роспотребнадзора в период карантина.

Сотрудниками городского управления торговли ведется ежедневный контроль соблюдения требований Роспотребнадзора по работе во время карантина. При выявлении нарушений торговый объект закроют на срок от 45 до 90 дней.

Также 18-19 апреля с 10:00 до 15:00 в Краснодаре разрешена торговля фруктами и овощами на трех ярмарках выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU