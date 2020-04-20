В Усть-Лабинском районе в опрокинувшемся такси погибла женщина, два человека пострадали

20 Апр 2020 2020-04-20T11:31:06+03:00

Среди них есть ребенок

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18 апреля в 06:00 на автомобильной дороге Краснодар - Кропоткин - граница Ставропольского края произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 18-летний водитель, за рулем авто марки «Датсун» превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Здесь машина опрокинулась.

В результате ДТП погибла 25-летняя пассажирка такси, водитель и 7-летний ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

- Все обстоятельства выясняются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Дарвина, загорелась квартира. Пожарные спасли троих жильцов, эвакуировали - 34 человека. В огне пострадали люди.

ИСТОЧНИК KP.RU