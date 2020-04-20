На детской площадке в Краснодаре нашли труп мужчины
В Краснодаре во дворе многоэтажки по улице Лукьяненко на детской площадке нашли труп мужчины. Его обнаружили рано утром 20 апреля.
Очевидцы сообщили, что тело в неестественной позе заметили еще около 06:00. Полиция прибыла на место около девяти утра.
Это молодой мужчина, на вид ему около 30 лет. Его обувь лежала в стороне, а на виске был кровоподтек. Жители дома предполагают, что он подрался перед смертью или неудачно упал.
- Смерть мужчины не носит криминальный характер, - сообщают «Южные дела» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, в Усть-Лабинском районе в опрокинувшемся такси погибла женщина, два человека пострадали. Среди них есть ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU