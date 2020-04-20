На детской площадке в Краснодаре нашли труп мужчины

20 Апр 2020 2020-04-20T11:33:23+03:00

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В Краснодаре во дворе многоэтажки по улице Лукьяненко на детской площадке нашли труп мужчины. Его обнаружили рано утром 20 апреля.

Очевидцы сообщили, что тело в неестественной позе заметили еще около 06:00. Полиция прибыла на место около девяти утра.

Это молодой мужчина, на вид ему около 30 лет. Его обувь лежала в стороне, а на виске был кровоподтек. Жители дома предполагают, что он подрался перед смертью или неудачно упал.

- Смерть мужчины не носит криминальный характер, - сообщают «Южные дела» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Усть-Лабинском районе в опрокинувшемся такси погибла женщина, два человека пострадали. Среди них есть ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU