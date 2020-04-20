2020-04-20T11:33:23+03:00
Происшествия

На детской площадке в Краснодаре нашли труп мужчины

Его обнаружили рано утром
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На детской площадке в Краснодаре нашли труп мужчиныНа детской площадке в Краснодаре нашли труп мужчиныФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре во дворе многоэтажки по улице Лукьяненко на детской площадке нашли труп мужчины. Его обнаружили рано утром 20 апреля.

Очевидцы сообщили, что тело в неестественной позе заметили еще около 06:00. Полиция прибыла на место около девяти утра.

Это молодой мужчина, на вид ему около 30 лет. Его обувь лежала в стороне, а на виске был кровоподтек. Жители дома предполагают, что он подрался перед смертью или неудачно упал.

- Смерть мужчины не носит криминальный характер, - сообщают «Южные дела» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, в Усть-Лабинском районе в опрокинувшемся такси погибла женщина, два человека пострадали. Среди них есть ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае за время действия карантина выросли продажи алкоголя
Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил, что инфекционная больница закрыта на карантин
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
ВТБ начал выдачу кредитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
На Кубани на время карантина срок приостановлений кадастрового учета и регистрации прав продлен
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
В Сочи произошел пожар в лесу на горе Большой Ахун
В Сочи на дороге внезапно умер велосипедист
В Москве прирост заразившихся снизился почти в два раза
В Туапсинском районе взрывотехники уничтожили 17 боеприпасов времен войны
Во время карантина в Краснодаре продолжают благоустраивать зеленые зоны
В Краснодар за время работы постов не пропустили около 4 тысяч машин
В Сочи автомобиль сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу вне «зебры»