2020-04-21T11:13:48+03:00
Общество

В Сочи трехлетняя девочка села на горячий фен и попала в больницу

Ребенок госпитализирован с серьезным ожогом
Юлия БАРАНОВА
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Девочку госпитализировали в хирургическое отделение.Девочку госпитализировали в хирургическое отделение.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Инцидент произошел в Сочи в квартире дома на улице Донской. Трехлетняя девочка села на горячий фен. Врачи диагностировали у ребенка термический ожог тазобедренного сустава.

Малышку госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

В канун 8 марта в Сочи 4-летний мальчик выпил краску для волос. Ребенка госпитализировали с химическим ожогом пищевода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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