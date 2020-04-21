В Сочи трехлетняя девочка села на горячий фен и попала в больницу

21 Апр 2020 2020-04-21T11:13:48+03:00

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Инцидент произошел в Сочи в квартире дома на улице Донской. Трехлетняя девочка села на горячий фен. Врачи диагностировали у ребенка термический ожог тазобедренного сустава.

Малышку госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

В канун 8 марта в Сочи 4-летний мальчик выпил краску для волос. Ребенка госпитализировали с химическим ожогом пищевода.

ИСТОЧНИК KP.RU