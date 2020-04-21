В Сочи трехлетняя девочка села на горячий фен и попала в больницу
Ребенок госпитализирован с серьезным ожогом
Девочку госпитализировали в хирургическое отделение.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Инцидент произошел в Сочи в квартире дома на улице Донской. Трехлетняя девочка села на горячий фен. Врачи диагностировали у ребенка термический ожог тазобедренного сустава.
Малышку госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
В канун 8 марта в Сочи 4-летний мальчик выпил краску для волос. Ребенка госпитализировали с химическим ожогом пищевода.
ИСТОЧНИК KP.RU