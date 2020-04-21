Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 апреля 2020 года: 44 новых заболевших, среди которых четырехмесячный ребенок

21 Апр 2020 2020-04-21T13:24:50+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 апреля 2020 года

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Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Кубань» в регионе увеличилось число заболевших - за последние сутки 44 новых случаев кoрoнавируса. Оперативный штаб региона сообщил подробности о пациентах.

Как выяснилось, среди заболевших 24 женщины и 20 мужчин. 20 новых случаев заражения подтверждено в столице Кубани, среди них четырехмесячный ребенок. Шесть пациентов в Ейске, в их числе ребенок семи лет. Четыре случая в Сочи, по три – в Выселковском и Щербиновском районах, два в Тихорецком, по одному – в Калининском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Кореновском и Тимашевском районах.

Всего на 21 апреля в крае 461 пациент с подтвержденным COVID-19. 19 пациентов в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Зафиксировано 11 летальных исходов. 72 пациента выписаны из больниц.

С подозрением на инфекцию 2012 человек, в том числе 208 детей. Продолжают стационарное лечение 1193 человека, из них 71 ребенок. В обсерваторах - 334 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU