2020-04-25T14:25:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре спасатели патрулируют городские водоемы в поисках нарушителей карантина

Они контролируют обстановку на катерах [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Желающих устроить пикник у реки сейчас много. Особенно в выходной день. Чтобы люди не могли пройти, в Краснодаре перекопали все подъезды к водоемам. А места отдыха включили в маршруты патрулей. Причем контролируют обстановку не только с берега.

На реке Кубань и Карасунских водоемах по поручению главы Краснодара дежурят спасатели. С 08:00 до 20:00 они контролируют обстановку, проплывая на катерах вдоль берегов в Гидрострое и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного до парка 30-летия Победы.

- Всего дежурят два катера, на каждом есть громкоговоритель, чтобы призвать жителей, кто будет находиться на берегу, вернуться домой и соблюдать режим самоизоляции, - уточняют в городской администрации.

Параллельно городская «Служба спасения» вместе с бойцами Росгвардии в течение дня ездит на спецтранспорте по магистральным улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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