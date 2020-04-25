В Краснодаре спасатели патрулируют городские водоемы в поисках нарушителей карантина

25 Апр 2020 2020-04-25T14:25:20+03:00

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Желающих устроить пикник у реки сейчас много. Особенно в выходной день. Чтобы люди не могли пройти, в Краснодаре перекопали все подъезды к водоемам. А места отдыха включили в маршруты патрулей. Причем контролируют обстановку не только с берега.

На реке Кубань и Карасунских водоемах по поручению главы Краснодара дежурят спасатели. С 08:00 до 20:00 они контролируют обстановку, проплывая на катерах вдоль берегов в Гидрострое и парка «Солнечный остров», а также берег Кубани от Юбилейного до парка 30-летия Победы.

- Всего дежурят два катера, на каждом есть громкоговоритель, чтобы призвать жителей, кто будет находиться на берегу, вернуться домой и соблюдать режим самоизоляции, - уточняют в городской администрации.

Параллельно городская «Служба спасения» вместе с бойцами Росгвардии в течение дня ездит на спецтранспорте по магистральным улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU