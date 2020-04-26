На Кубани байкеры объявили о начале сезона, несмотря на карантин

26 Апр 2020 2020-04-26T09:10:38+03:00

Из Краснодара массово они поехали в Туапсинский район

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В Краснодарском крае продолжается жесткий карантин. Беспропускное окно действует только с 10 до 16 часов вечера. В этом время жители могут беспрепятственно выполнить свои неотложные дела. Но в эти часы по-прежнему запрещены массовые гуляния, жарка шашлыков и прочих неразумных поступков в период пандемии коронавируса.

Однако, вчера, 25 апреля, краснодарские байкеры решили объявить общий сбор в поселке Ольгинка Туапсинского района.

- Погода прекрасная, собираемся в 11 часов, - сообщили они в соцсетях

К слову, в стане любителей быстрой мотоциклов и высоких скоростей нашлись те, кто напомнил о карантине. Но это предупреждение организаторы гонок проигнорировали.

Напомним, вчера, 25 апреля, статистика заболевших коронавирусом пополнилась еще на 84 человека. Среди них есть и совсем крошечные дети и пожилые.

ИСТОЧНИК KP.RU